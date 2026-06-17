В честь Синнера назвали астероид

16 июня 2026 года в честь итальянского теннисиста Янника Синнера был назван астероид.

Рабочая группа по номенклатуре малых тел (WGDBN) Международного астрономического союза (МАС) утвердила присвоение имени четырёхкратного чемпиона турниров «Большого Шлема» астероиду, вращающемуся в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, и внесла его в официальный бюллетень.

Обнаруженный 10 марта 2003 года в обсерватории Кампо-Императоре тосканской группой ученых, астероид будет официально называться «Янник Синнер».