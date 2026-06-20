Определились финалистки турнира WTA-500 в Берлине
Сегодня, 20 июня, на травяных кортах турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) завершились полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.
Теннис. Турнир WTA-500, Берлин, 2026 год.
Финал: Джессика Пегула (США, 3) — Линда Носкова (Чехия, 8).
В полуфинале соревнований Пегула обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, а Носкова на этой стадии оказалась сильнее Александры Эалы — 6:2, 6:4.
В прошлом году титул в Берлине завоевала представительница Чехии Маркета Вондроушова, обыгравшая в финальной встрече Ван Синьюй (Китай) со счётом 7:6, 4:6, 6:2. Соревнования завершатся в воскресенье, 21 июня.
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Куман о разгроме Швеции: «Даже при 5:1 видно, что Нидерландам нужно много времени, чтобы распознать изменения в игре соперника. Было достаточно моментов, где можно сыграть лучше»
Ван Дейк о 5:1 с Швецией: «Победа всегда многое меняет, двигаемся дальше. Столько оранжевых футболок на стадионе – это великолепно»
Поттер про 1:5 от Нидерландов: «Разочарован. Швеция хорошо начала второй тайм, но пропустила 2 гола. Мы многому научимся благодаря этой игре»