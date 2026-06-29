Даниил Медведев с победы стартовал на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в матче первого круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:4 в пользу Медведева, посеянного под 8-м номером. Чилич не получил номер посева. Во втором круге россиянин сыграет против аргентинца Камило Уго Карабельи.

Медведеву 30 лет, он занимает 9-е место в рейтинге ATP, россиянин выиграл 23 титула на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Чиличу 37 лет, он располагается на 62-й позиции мирового рейтинга. Хорватский теннисист завоевал 21 титул ATP в одиночном разряде. Спортсмен выиграл Открытый чемпионат США (2014), а также дошел до финала на Уимблдоне (2017) и Открытом чемпионате Австралии (2018).

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.