Самсонова впервые в сезоне выиграла матч на ТБШ

41-я ракетка мира Людмила Самсонова прошла во второй круг «Уимблдона».

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Она обыграла Полину Кудерметову 6:3, 6:3 и прервала серию из трех поражений на турнирах «Большого шлема».

Россиянка третий раз подряд вышла во второй круг «Уимблдона». Последний раз она проигрывала на этой стадии турнира в 2023 году.

Самсонова одержала 43-ю победу на турнирах «Большого шлема». Теперь ее баланс – 43:28.

Теперь она поборется с Дианой Шнайдер.