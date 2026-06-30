Самсонова впервые в сезоне выиграла матч на ТБШ
41-я ракетка мира Людмила Самсонова прошла во второй круг «Уимблдона».
Она обыграла Полину Кудерметову 6:3, 6:3 и прервала серию из трех поражений на турнирах «Большого шлема».
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Россиянка третий раз подряд вышла во второй круг «Уимблдона». Последний раз она проигрывала на этой стадии турнира в 2023 году.
Самсонова одержала 43-ю победу на турнирах «Большого шлема». Теперь ее баланс – 43:28.
Теперь она поборется с Дианой Шнайдер.
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