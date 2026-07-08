Новак Джокович одержал 107-ю победу на Уимблдоне

Восьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (четвёртый в рейтинге) в матче 1/4 финала Уимблдона со счётом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 [10:4]. Таким образом, 39-летний Джокович одержал 107-ю победу на Уимблдоне.

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Ранее он обошёл по победам на турнире швейцарца Роджера Федерера (105) и стал единоличным лидером по этому показателю. Кроме этого, Новак Джокович (39 лет 38 дней) стал вторым теннисистом по возрасту, вышедшим в полуфинал Уимблдона. Это будет его восьмой полуфинал Уимблдона подряд.

Далее Новак Джокович встретится с первой ракеткой мира, действующим чемпионом турнира итальянцем Янником Синнером.