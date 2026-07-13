Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В среду Андреева проиграла во втором раунде Уимблдона Барборе Крейчиковой из Чехии. В финале турнира чешка Линда Носкова переиграла соотечественницу Каролину Мухову.
Бывшая третья ракетка мира Ига Швентек из Польши потеряла пять позиций, не сумев защитить завоеванный в 2025‑м титул чемпионки Уимблдона. Швентек завершила выступление в третьем круге.
Первое место мирового рейтинга удерживает белоруска Арина Соболенко, уступившая Осаке в четвертом раунде Уимблдона.
Рейтинг WTA от 13 июля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8550 очков
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143
3 (4). Джессика Пегула (США) — 6301
4 (7). Кори Гауфф (США) — 5649
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293
6 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 5168
7 (12). Линда Носкова (Чехия) — 5119
8 (3). Ига Швентек (Польша) — 4539
9 (6). Аманда Анисимова (США) — 4353
10 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4351...
18 (15). Диана Шнайдер — 2458
19 (19). Екатерина Александрова — 2301
20 (20). Анна Калинская — 2300…
69 (41). Людмила Самсонова — 970…
90 (98). Алина Корнеева (все — Россия) — 840.
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