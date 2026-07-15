«Это полная глупость». Хачанов — о продолжительности «Мастерсов»

22-я ракетка мира Карен Хачанов и двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников обсудили проблемы двухнедельных «Мастерсов» и призовых теннисистов.

Хачанов: Я лично против двухнедельных «Мастерсов». Как будто не нужно иметь девять «Мастерсов» плюс четыре «Больших» — 13 турниров с двухнедельным форматом. В Монте-Карло идеальный турнир — один из необязательных «Мастерсов». До сих пор восемь дней: начинают в воскресенье и заканчивают в воскресенье. Можно сделать девять дней, но не 11 [и так далее].

Кафельников: Твоё мнение спрашивают?

Хачанов: Спрашивают, но в итоге вопрос всегда в финансах, что скажут в ATP. У них идёт конфликт интересов: Player Council и Ассоциация турниров теннисистов-профессионалов. Те, кто в борде, они отвечают за турниры и не будут голосовать себе вопреки. Если был разговор, чтобы увеличить призовые, они договорились, что можно лишь за счёт сокращения маленьких турниров. Так ты увеличиваешь продолжительность «Мастерсов», они больше зарабатывают, мы больше зарабатываем, все счастливы.

Кафельников: При этом ты говоришь, что недоволен «Мастерсом» на две недели.

Хачанов: Больше скажу, это полная глупость, что они не могут ставить турнир серии ATP-250 на вторую неделю «Мастерса», но при этом ставят «челленджеры», где ты можешь заработать 175 очков. У игроков есть возможность играть, но просто «челленджеры», например.

Кафельников: Здесь у вас нет права голоса, но с другой стороны. Вы говорите, что будете бойкотировать «Шлемы», вы можете это сделать. Где эта грань?

Хачанов: Её нет. Теннис — индивидуальный вид спорта, каждый за себя. Это было всегда.

Кафельников: А зачем разговоры, что сократите разговоры с прессой, что будете бойкотировать. Это абсурд. Хачанов: Согласен. Одно дело — ATP, другое — «Шлемы», разные ассоциации. У ATP была идея, что они сделают «Мастерсы» больше и по финансам, и по продолжительности, тем самым добавят бонусов теннисистам в конце года по результатам. Таким же образом начнут давить «Шлемы», что у них есть перемены, делим 50 на 50, профит и прочее. Но на протяжении трёх лет этого не происходит, игроки сами отправляют письма с просьбой это сделать.

Никто не говорит 50 на 50. Почему за счёт того, что «Шлемы» зарабатывают на нас, нам дают, не помню, 15-17% Не очень честный бизнес. В твои времена было так же, если не хуже (обращается к Кафельникову. — Прим. «Чемпионата»)… Если игроки соберутся вместе, топ-30… Представь, если они в первый день не выйдут на матч, что будет? Как это отразится в прессе? – сказали Хачанов и Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.