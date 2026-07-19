Рублев выиграл первый титул в сезоне

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над представителем Италии Лучано Дардери в финале турнира ATP-250 в Бостаде.
Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3. Россиянин сделал 3 эйса, реализовал 2 брейк-пойнта из 4, не допустил двойных ошибок.
Это первый титул Рублева в сезоне-2026. Всего у него 18 побед на турнирах ATP.
Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.
В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.
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