Бублик впервые за полгода вышел в финал

11-я ракетка мира Александр Бублик победил Томаса Мартина Этчеверри в полуфинале турнира в Китцбюэле со счетом 6:3, 6:4.

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Бублик – действующий чемпион турнира. Казахстанец 17-й раз вышел в финал на уровне ATP. Его баланс на этой стадии – 9:7.

Кроме того, для Бублика это второй финал в сезоне. Последний раз он играл в решающем матче на январском турнире в Гонконге.

За титул он поборется с Кентеном Алисом, которому проиграл на прошлой неделе в Гштааде.