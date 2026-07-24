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Бублик впервые с января вышел в финал

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11-я ракетка мира Александр Бублик победил Томаса Мартина Этчеверри в полуфинале турнира в Китцбюэле со счетом 6:3, 6:4.

Бублик впервые за полгода вышел в финал
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Бублик – действующий чемпион турнира. Казахстанец 17-й раз вышел в финал на уровне ATP. Его баланс на этой стадии – 9:7.

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Кроме того, для Бублика это второй финал в сезоне. Последний раз он играл в решающем матче на январском турнире в Гонконге.

За титул он поборется с Кентеном Алисом, которому проиграл на прошлой неделе в Гштааде.

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