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Дрэйпер снялся с турнира в Вашингтоне

Sports.ru

Экс-четвертая ракетка мира Джек Дрэйпер пропустит турнир ATP 500 в Вашингтоне.

Дрэйпер снялся с турнира в Вашингтоне
© Global Look Press

Британец снялся из-за травмы левой руки, из-за которой он пропустил «Уимблдон». Перед турниром Дрэйпер заявил, что впервые за год чувствует себя так хорошо, а на тренировке взял сет у Бена Шелтона со счетом 6:1.

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Его место в сетке займет лаки-лузер Маккензи Макдональд.

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