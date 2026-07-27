Дрэйпер снялся с турнира в Вашингтоне
Экс-четвертая ракетка мира Джек Дрэйпер пропустит турнир ATP 500 в Вашингтоне.
Британец снялся из-за травмы левой руки, из-за которой он пропустил «Уимблдон». Перед турниром Дрэйпер заявил, что впервые за год чувствует себя так хорошо, а на тренировке взял сет у Бена Шелтона со счетом 6:1.
Его место в сетке займет лаки-лузер Маккензи Макдональд.
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