Дрэйпер снялся с турнира в Вашингтоне

Экс-четвертая ракетка мира Джек Дрэйпер пропустит турнир ATP 500 в Вашингтоне.

Британец снялся из-за травмы левой руки, из-за которой он пропустил «Уимблдон». Перед турниром Дрэйпер заявил, что впервые за год чувствует себя так хорошо, а на тренировке взял сет у Бена Шелтона со счетом 6:1.

Его место в сетке займет лаки-лузер Маккензи Макдональд.