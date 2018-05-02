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Гимнастка приземлилась на голову
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Американская гимнастка, выполняя трюк, приземлилась на макушку: видео 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Опасное приземление американской гимнастки Морган Херд на голову при прижке с бревна попало на видео.
Чемпионка мира по многоборью из США Морган Херд, выполняя сложный элемент, приземлилась на свою макушку. Об этом пишет издание Daily Mail.
Отмечается, что 16-летняя гимнастка, выигравшая в прошлом году Чемпионат мира по многоборью в Монреале, неудачно приземлились на макушку, завершая свое выступление на чемпионате Pacific Rim Championships в Медельине в Колумбии 29 апреля.
На кадрах опубликованного в Сети видеоролика видно, как жестко она упала на голову и шею, а толпа взревела от ужаса, увидев это. На следующий день гимнастка объявила, что не сможет участвовать в соревнованиях из-за своего падения накануне из соображений предосторожности.
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