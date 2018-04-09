«Крымтеплица» и «Севастополь» сыграли вничью в матче чемпионата Крыма по футболу

«Крымтеплица» из Молодежного на своем поле сыграла вничью с «Севастополем» в матче 20-го тура чемпионата Крыма по футболу.

Встреча, прошедшая в понедельник в Аграрном, завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч с пенальти забил Роллан Погорельцев (79-я минута), у гостей отличился Олег Солович (5).

Результаты других матчей тура:

"Океан" (Керчь) — «Кафа» (Феодосия) — 1:1,

"Таврия" (Симферополь) — «Евпатория» — 1:4,

После 20 туров в чемпионате лидирует «Евпатория» с 48 очками, второе место занимает «Севастополь» (46), замыкает первую тройку «Таврия (40).