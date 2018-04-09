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«Крымтеплица» и «Севастополь» сыграли вничью в матче чемпионата Крыма по футболу
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«Крымтеплица» и «Севастополь» сыграли вничью в матче чемпионата Крыма по футболу 

Р-Спорт 1 час назад
«Крымтеплица» из Молодежного на своем поле сыграла вничью с «Севастополем» в матче 20-го тура чемпионата Крыма по футболу.
Встреча, прошедшая в понедельник в Аграрном, завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч с пенальти забил Роллан Погорельцев (79-я минута), у гостей отличился Олег Солович (5).
Результаты других матчей тура:
"Океан" (Керчь) — «Кафа» (Феодосия) — 1:1,
"Таврия" (Симферополь) — «Евпатория» — 1:4,
"Рубин" (Ялта) — «Кызылташ» (Бахчисарай) — 0:2.
После 20 туров в чемпионате лидирует «Евпатория» с 48 очками, второе место занимает «Севастополь» (46), замыкает первую тройку «Таврия (40).
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