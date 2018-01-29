Из Казани с любовью. Как забыть игрока, но победить

Локальная неудача «Казани», всплеск «Сахалина», забытая доигровщица и вездесущая либеро — в обзоре главных событий 16-го тура женской Суперл

Матч тура

Центральный матч 16-го тура состоялся в Казани: пожаловавшее в гости «Заречье-Одинцово» пыталось остановить победное шествие местного «Динамо». И начался он с того, что казанская команда проиграла первый сет за шесть игр: «Заречье» здорово подавало, атаковало и сдерживало нападение хозяек площадки — 25:23 по итогам первой партии. Однако в следующих «Казань» будто подменили: на площадку вышла команда целеустремлённая и не прощающая ошибок. Поначалу зрители видели борьбу, но после замены связующей у «Динамо» она словно растворилась в воздухе: 9:9 превратились к радости местных болельщиков в 25:14. Нащупав свою игру, казанские девушки её до конца игры так и не отпускали. Подачи Воронковой и Котиковой подчас ставили «Заречье» в тупик, и гостьи даже борьбу навязать не могли — 25:11 и 25:14.

Таким образом, команда Ришата Гилязутдинова одержала победу уже в 14-м матче кряду, но по-прежнему не может досрочно праздновать первое место в регулярном чемпионате. Столичное «Динамо» ещё имеет математические шансы обойти своих одноклубниц.

Рассеянность тура

Нельзя не отметить, что во время матча «Динамо» и «Заречья» на площадке ни разу не появилась Элица Василева . Заменившая её Анна Котикова не давала поводов усомниться в своём классе, однако отсутствие болгарской доигровщицы всё равно вызвало вопросы. «Отсутствие Василевой связано с некоторыми обстоятельствами… Короче, я расстановку неправильно написал, поэтому и пришлось её не выпускать», — не то в шутку, не то всерьёз рассказал после матча старший тренер «Казани» Александр Перепёлкин . Впрочем, всё то хорошо, что хорошо кончается. Даже если про Элицу действительно забыли, то она чуть отдохнула, а команда всё равно сумела победить.

Битва тура

Несмотря на то что «Енисей» обыграл краснодарское «Динамо» в трёх партиях, этот матч вполне можно называть настоящей битвой, поскольку интриги не было только в первом акте волейбольного действа. Легко победив со счётом 25:11, команда из Красноярска потеряла нити управления игрой, а вместе с ними едва не упустила своё преимущество. Краснодарская команда, идущая на последнем месте и выигравшая только один матч в текущем сезоне, завелась, разозлилась и постаралась показать всё, на что способна. Во второй партии зрители наблюдали равную борьбу вплоть до самой концовки — 20:20, а в третьей дело дошло даже до 24:24. Но в обоих случаях «Енисей» оказывался сильнее в важнейший момент партии. Наталья Малых Виктория Русакова своими победами принесли Красноярску 11-ю победу в Суперлиге.

Цитата тура «Я очень не люблю партии, которые легко выигрываются, — досадовал после непростого матча с краснодарской дружиной главный тренер «Енисея» Сергей Голотов. — Команда после этого расслабляется, совершает невынужденные, даже нелепые ошибки. Я недоволен тем, что сегодня девушки рано поверили в победу и расслабились. Дал возможность поиграть запасным игрокам, и они справились с поставленной перед ними задачей».

Цифра тура

«Уралочка» в матче 16-го тура обыграла «Динамо-Метар» в четырёх партиях — это не стало ни для кого сюрпризом. Удивительным в этой игре стало другое — показатели либеро команды Карполя Екатерины Черновой . Если говорить прямо, она в этом матче на приёме была везде — за матч в неё подали 57 раз! Во всех остальных игроков команды за все четыре сета — лишь 22. Это не просто удивительная, а по-настоящему обескураживающая цифра! При этом Чернова с подачами соперниц справлялась достойно: показатель надёжности составил 56 процентов.

Всплеск тура

Поклонники волейбола в Москве стали свидетелями довольно необычного по своему сюжету противостояния. Местное «Динамо» принимало в родных стенах «Сахалин» и победило его в трёх сетах. Но противостояние получилось весьма нестандартным. Хозяйки начали очень мощно и уверенно: по итогам первой партии вообще никаких вопросов не было — 25:10.

Однако во втором сете «Динамо» совсем расслабилось: ошибки бело-голубых вкупе с удачными действиями Паруковой и Литовченко позволили командам не только довести дело до баланса, но и сыграть один из самых продолжительных сетов в текущем чемпионате — 30:28 — «Динамо» всё-таки вырвало победу. Что интересно, в третьем сете «Сахалин» снова был раздавлен — 25:12.

Реванш тура

«Протон» в текущем сезоне уже дважды обыграл «Ленинградку» — в чемпионате и Кубке России — готовился, само собой, сделать это и в третий раз. Но команда из Северной столицы как следует настроилась на третью серию противостояния, чуть изменила игру и сумела поставить девушек из Саратова в тупик. «Мы решили играть не быстро, а качественно», — заметил после игры наставник «Ленинградки» Александр Кашин

Это принесло свои плоды: гостьи здорово играли на подаче, качественно принимали и классно атаковали. И если первая и вторая партия прошли в ожесточённой борьбе, то третий, решающий, сет безоговорочно остался за «Ленинградкой». Судьбоносным для волейболисток из Питера станет матч следующего тура с «Динамо-Метар». Победа в нём позволит команде за тур до окончания «регулярки» завоевать место в плей-офф.