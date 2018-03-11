Баскетболистки УГМК победили московское «Динамо» в матче чемпионата России по баскетболу

Самым результативным игроком встречи стала нападающая УГМК Евгения Белякова , набравшая 21 очко. В составе гостей больше всех очков набрала форвард Ольга Воробьева (17).

В турнирной таблице УГМК находится на втором месте, набрав 35 очков, «Динамо» с 24 очками идет девятым.

В следующем туре УГМК 18 марта на выезде сыграет с оренбургской «Надеждой», «Динамо» 13 марта примет курское «Динамо».