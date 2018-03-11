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Баскетболистки УГМК победили московское «Динамо» в матче чемпионата России по баскетболу
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Баскетболистки УГМК победили московское «Динамо» в матче чемпионата России по баскетболу 

ТАСС 11 марта 2018
Фото: tvtomsk.ru
ТАСС, 11 марта. Женский баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга со счетом 101:49 обыграл московское «Динамо» в домашнем матче чемпионата России по баскетболу.
Самым результативным игроком встречи стала нападающая УГМК Евгения Белякова, набравшая 21 очко. В составе гостей больше всех очков набрала форвард Ольга Воробьева (17).
В турнирной таблице УГМК находится на втором месте, набрав 35 очков, «Динамо» с 24 очками идет девятым.
В следующем туре УГМК 18 марта на выезде сыграет с оренбургской «Надеждой», «Динамо» 13 марта примет курское «Динамо».
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