Баскетбол: БК «Новосибирск» победил «Спартак» в Санкт-Петербурге

БК «Новосибирск» одержал уверенную победу над питерским «Спартаком» в выездном матче регулярного чемпионата российской Суперлиги. Игра проходила в Санкт-Петербурге.

Новосибирцы в течение всех четырёх таймов удерживали лидирующие позиции, уступив только два очка по итогам третьего тайма. Игра завершилась со счётом 81:63 (16:11, 33:19, 15:17, 17:16).

«Сразу два игрока нашей команды набрали по 14 очков — это Алексей Курцевич Максим Кирьянов . На счету Кирилла Писклова дабл-дабл: 10 очков и подборов», — сообщается на официальной странице БК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

А двумя днями ранее БК «Новосибирск» одолел команду «Зенит-Фарм» в выездном матче регулярного чемпионата российской Суперлиги. Новосибирцы победили со счётом 97:69.