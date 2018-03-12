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Баскетбол: БК «Новосибирск» победил «Спартак» в Санкт-Петербурге
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Баскетбол: БК «Новосибирск» победил «Спартак» в Санкт-Петербурге 

ngs.ru 12 марта 2018
Фото: ngs.ru
БК «Новосибирск» одержал уверенную победу над питерским «Спартаком» в выездном матче регулярного чемпионата российской Суперлиги. Игра проходила в Санкт-Петербурге.
Новосибирцы в течение всех четырёх таймов удерживали лидирующие позиции, уступив только два очка по итогам третьего тайма. Игра завершилась со счётом 81:63 (16:11, 33:19, 15:17, 17:16).
«Сразу два игрока нашей команды набрали по 14 очков — это Алексей Курцевич и Максим Кирьянов. На счету Кирилла Писклова дабл-дабл: 10 очков и подборов», — сообщается на официальной странице БК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
А двумя днями ранее БК «Новосибирск» одолел команду «Зенит-Фарм» в выездном матче регулярного чемпионата российской Суперлиги. Новосибирцы победили со счётом 97:69.
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