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Панченко: «Могу гарантировать, что равнодушных в „Динамо“ не будет»
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Панченко: «Могу гарантировать, что равнодушных в „Динамо“ не будет» 

Евро-футбол.Ру 10 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко после матча с «Краснодаром» в эфире канала «Наш Футбол» рассказал о своём самочувствии и шансах поехать на чемпионат мира.
— На сколько процентов оценишь свою готовность, учитывая, что сегодня ты появился на поле впервые в этом году?
— Готовность, наверное, понятно, что она не идеальная. Ещё много предстоит работать и физические кондиции подтянуть. Так в принципе в голове уже готов. Надо выходить без страха, приносить пользу команде. Физику всегда можно подтянуть.
— А страх был?
— Страха нет уже.
— Сегодня на матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, у тебя не было с ним разговоров за последнее время относительно своего возвращения в сборную?
— Нет, разговора не было. Только тогда, когда получил травму. Станислав Саламович поддержал меня. После этого нет.
— А у самого, какое ощущение — получишь шанс перед чемпионатом мира?
— Всё будет зависеть естественно от меня, как я буду играть. Конечно, как и любой футболист, я хочу попасть в сборную России. Всё, что от меня зависит, я буду делать.
— В ближайшее время из официальных матчей у «Динамо» есть довольно сложные соперники. Все они из верхней части турнирной таблицы, среди прочих, твой бывший клуб ЦСКА. Как на твой взгляд динамовцы скорее должны бороться за еврокубки, до которых всего шесть или семь очков. Либо всё-таки до конца ставить вопрос о выживании?
— О выживании мы не ставим вопрос это точно. Мы будем биться до конца, это я могу гарантировать нашим поклонникам. Равнодушных на поле не будет. Будем стараться по максимуму отдавать в игре, а там уже будет видно.
— Это тонкий вопрос, потому что шестое место станет еврокубковым, в случае если "Спартак" станет обладателем Кубка России. В этой ситуации болеть за «Спартак» не возбраняется болельщикам «Динамо» или бывшим игрокам ЦСКА и футболистам «Динамо»?
— Не совсем хочется отвечать на этот вопрос. Мы будем играть от себя, за свой клуб. Будем стараться от своей игры отталкиваться.
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