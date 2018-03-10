Никита Симонян: «Лейпциг» вполне по зубам «Зениту»

Вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что "Зенит" имеет шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы. Питерский клуб в первом матче 1/8 финала на выезде проиграл «Лейпцигу» (1:2). Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 15 марта.

— После поражения со счетом 1:2 на выезде «Зенит» имеет шансы выиграть со счетом 1:0 или 3:1 дома, — приводит «Р-Спорт» слова Симоняна. — Я думаю, что вполне по силам «Зениту» «Лейпциг», вполне по зубам. Хотелось бы, чтобы все три клуба (ЦСКА, «Локомотив», «Зенит») наших прошли в четвертьфинал Лиги Европы, но лучшие шансы из всех на выход в следующий раунд у «Зенита».