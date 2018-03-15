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«Зенит» сыграет в лазурной форме, «Лейпциг» — в белой
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«Зенит» сыграет в лазурной форме, «Лейпциг» — в белой 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Фото: Петербургский дневник
Стала известна форма, в которой «Зенит» и «Лейпциг» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Петербургская команда сыграет в лазурной форме, а игроки немецкого клуба — в белой.
Встреча состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «Санкт-Петербург», начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. В первой игре, которая прошла в Германии, подопечные Роберто Манчини проиграли со счётом 1:2.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» петербургского клуба.
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