Бьорн Сигурдарсон: «Самый популярный российский клуб в Европе? Люди чаще всего говорят о „Зените“

Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о предстоящем матче 22-го тура чемпионата России с "Зенитом"

— Впереди встреча против «Зенита». Что можешь сказать о сопернике?

— Знаю, что они идут в таблице рядом с «Краснодаром». Это сильный клуб, матч обещает быть трудным. Но у нас было время, чтобы хорошо подготовиться. Теоретические занятия позволили узнать о «Зените» достаточно. Мы знаем, как играть против этой команды и будем стараться реализовать это на поле.

— «Зенит» — самый популярный клуб России в Европе?

— Трудно сказать, но если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о «Зените».

Напомним, матч «Ростов» — «Зенит» состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.