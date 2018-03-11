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Бьорн Сигурдарсон: «Самый популярный российский клуб в Европе? Люди чаще всего говорят о „Зените“
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Бьорн Сигурдарсон: «Самый популярный российский клуб в Европе? Люди чаще всего говорят о „Зените“ 

Спорт-Экспресс 11 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о предстоящем матче 22-го тура чемпионата России с "Зенитом".
— Впереди встреча против «Зенита». Что можешь сказать о сопернике?
— Знаю, что они идут в таблице рядом с «Краснодаром». Это сильный клуб, матч обещает быть трудным. Но у нас было время, чтобы хорошо подготовиться. Теоретические занятия позволили узнать о «Зените» достаточно. Мы знаем, как играть против этой команды и будем стараться реализовать это на поле.
— «Зенит» — самый популярный клуб России в Европе?
— Трудно сказать, но если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о «Зените».
Напомним, матч «Ростов» — «Зенит» состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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