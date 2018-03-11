Кузяев получил травму голеностопа в матче «Зенита» с «Ростовом»

На 63-й минуте Кузяев получил повреждение голеностопа. Медики петербургской команды пытались оказать Далеру помощь, но игрок не смог продолжить матч. Заметно прихрамывая, он покинул поле, и на 70-й минуте в игру вступил полузащитник Эмилиано Ригони.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Зенит». Заканчивается второй тайм, счёт пока так и не открыт — 0:0.