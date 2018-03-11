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«Зенит» поздравил Фурсенко с 64-летием
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«Зенит» поздравил Фурсенко с 64-летием 

Спорт-Экспресс 11 марта 2018
"Зенит" в своем Твиттере поздравил президента клуба Сергея Фурсенко с днем рождения. Сегодня, 11 марта, ему исполняется 64 года.
После 21-го тура сине-бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. В эти минуты команда Роберто Манчини проводит матч премьер-лиги против «Ростова».
Сегодня президенту «Зенита» Сергею Фурсенко исполняется 64 года. С днем рождения, Сергей Александрович! pic.twitter.com/7X8AoKt42Q
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 11 марта 2018 г.
Трансляция матча «Ростов» — «Зенит»
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