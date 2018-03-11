«Зенит» не смог выиграть у «Ростова» — ничья

Домашний матч ФК «Ростов» с «Зенитом» собрал 13 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба донского футбольного клуба.

Но болельщики были разочарованы: результативной игры не получилось.

Был нереализованный пенальти, травмы и ужасное поле. Не было голов. Счёт матча с участием ростовской команды — 0:0.

После 22-го тура чемпионата России «Ростов» с 26-ю очками занимает десятую строчку турнирной таблицы. Один из лидеров чемпионата «Зенит» — на третьем месте, у него 39 очков.

Остаётся добавить, что наша «молодёжка» уверено обыграла питерских сверстников — 3:1.