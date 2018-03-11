Ещё
«Зенит» не смог выиграть у «Ростова» — ничья
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» не смог выиграть у «Ростова» — ничья 

АиФ Ростов 11 марта 2018
Фото: АиФ Ростов
Домашний матч ФК «Ростов» с «Зенитом» собрал 13 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба донского футбольного клуба.
Но болельщики были разочарованы: результативной игры не получилось.
Был нереализованный пенальти, травмы и ужасное поле. Не было голов. Счёт матча с участием ростовской команды — 0:0.
После 22-го тура чемпионата России «Ростов» с 26-ю очками занимает десятую строчку турнирной таблицы. Один из лидеров чемпионата «Зенит» — на третьем месте, у него 39 очков.
Остаётся добавить, что наша «молодёжка» уверено обыграла питерских сверстников — 3:1.
АиФ Ростов: последние новости
«Нет России, нет Игр». Что думают на Дону об Олимпиаде-2018 без россиян Первенство России по рукопашному бою пройдет в Ростове-на-Дону 80 млн рублей пойдет на организацию фестиваля болельщиков ЧМ-2018 на Дону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение