Аяз Гулиев: У нас было больше шансов на победу, чем у «Зенита»

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— На поле ты появился на 65-й минуте. Сложно было «входить» в такую игру? — Было легко, хорошо себя чувствовал. Сделал все, чтобы выполнить установку нашего тренерского штаба.

— Со стороны игра показалось жесткой. — Это нормально. Мне не нравится, когда футболисты убирают ноги, игроки обязаны полностью отдаваться игре. Главное, чтобы не было травм. Но всегда нужно играть в рамках правил. К примеру, в раздевалке мы увидели следы шипов у Сигурдссона на груди.

— «Зенит» удивил тебя чем-нибудь? — Они показали игру, которую мы ожидали. На теории хорошо изучили соперников, были готовы к игре.

— Удовлетворен результатом команды? — У нас было больше шансов на победу. Огорчен, что не сумели завоевать три очка. С другой стороны, нам противостояла команда из верхней части турнирной таблицы, — приводит слова Гулиева официальный сайт «Ростова».

Ростовчане занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 26 очков. Петербургский клуб опустился на пятую позицию с 39 очками. В следующем туре «Ростов» встретится с «Арсеналом» в Туле, матч состоится 17 марта. Встреча «Зенита» и «Динамо» из-за выборов Президента РФ была перенесена с 18 марта на 18 апреля.

15 марта сине-бело-голубые сыграют против «РБ Лейпцига» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.