Ещё
Аяз Гулиев: У нас было больше шансов на победу, чем у «Зенита»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аяз Гулиев: У нас было больше шансов на победу, чем у «Зенита» 

Советский спорт 12 марта 2018
Фото: Советский спорт
Поломанный «Зенит». Как Манчини не смог обыграть Карпина
— На поле ты появился на 65-й минуте. Сложно было «входить» в такую игру? — Было легко, хорошо себя чувствовал. Сделал все, чтобы выполнить установку нашего тренерского штаба.
— Со стороны игра показалось жесткой. — Это нормально. Мне не нравится, когда футболисты убирают ноги, игроки обязаны полностью отдаваться игре. Главное, чтобы не было травм. Но всегда нужно играть в рамках правил. К примеру, в раздевалке мы увидели следы шипов у Сигурдссона на груди.
— «Зенит» удивил тебя чем-нибудь? — Они показали игру, которую мы ожидали. На теории хорошо изучили соперников, были готовы к игре.
— Удовлетворен результатом команды? — У нас было больше шансов на победу. Огорчен, что не сумели завоевать три очка. С другой стороны, нам противостояла команда из верхней части турнирной таблицы, — приводит слова Гулиева официальный сайт «Ростова».
Напомним, матч состоялся в Ростове-на-Дону 11 марта и завершился со счетом 0:0. Из-за травмы в игре не участвовал вратарь «Зенита» Андрей Лунев, а по ходу встречи повреждения получили Эмануэль Маммана и Далер Кузяев, и игроки были заменены.
Ростовчане занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 26 очков. Петербургский клуб опустился на пятую позицию с 39 очками. В следующем туре «Ростов» встретится с «Арсеналом» в Туле, матч состоится 17 марта. Встреча «Зенита» и «Динамо» из-за выборов Президента РФ была перенесена с 18 марта на 18 апреля.
15 марта сине-бело-голубые сыграют против «РБ Лейпцига» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Советский спорт: последние новости
Роман Шишкин: «Краснодар» в матче с «Уфой» будет гнуть свою линию "Зенит" сыграл вничью с "РБ Лейпцигом" и вылетел из Лиги Европы Сергей Фурсенко: Это болезненное поражение для нашего клуба
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение