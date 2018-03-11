Спортивный директор «Белогорье»: «Мы будем одинаково выкладываться и в Кубке CEV, и в плей-офф ЧР» 

Спортивный директор «Белогорье» Тарас Хтей отметил, что его команда не собираемся экономить силы ни в одном из турниров. Хтей также добавил, что белогородцы будут играть на максимуме и в Кубке ЕКВ, и в плей-офф чемпионата России.
— Мы не собираемся экономить силы ни в одном из турниров, — цитирует "РИА Новости" Хтея. — Мы будем играть на максимуме и в Кубке ЕКВ, и в плей-офф чемпионата России. Мы найдем время, чтобы эффективно восстановить команду и подвести к матчам в обоих турнирах. Проходные игры в сезоне уже закончились, остались самые ответственные матчи, которые решают судьбу чемпионата России и Кубка ЕКВ. Надеюсь, что ребята с пониманием будут настраиваться не то что на каждый сет, а на каждый розыгрыш мяча.