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Спортивный директор «Белогорье»: «Мы будем одинаково выкладываться и в Кубке CEV, и в плей-офф ЧР»
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Спортивный директор «Белогорье»: «Мы будем одинаково выкладываться и в Кубке CEV, и в плей-офф ЧР» 

Спорт-Экспресс 11 марта 2018
Спортивный директор «Белогорье» Тарас Хтей отметил, что его команда не собираемся экономить силы ни в одном из турниров. Хтей также добавил, что белогородцы будут играть на максимуме и в Кубке ЕКВ, и в плей-офф чемпионата России.
— Мы не собираемся экономить силы ни в одном из турниров, — цитирует "РИА Новости" Хтея. — Мы будем играть на максимуме и в Кубке ЕКВ, и в плей-офф чемпионата России. Мы найдем время, чтобы эффективно восстановить команду и подвести к матчам в обоих турнирах. Проходные игры в сезоне уже закончились, остались самые ответственные матчи, которые решают судьбу чемпионата России и Кубка ЕКВ. Надеюсь, что ребята с пониманием будут настраиваться не то что на каждый сет, а на каждый розыгрыш мяча.
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