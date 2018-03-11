«Атлетико» вслед за «Локомотивом» разгромил «Сельту» 

«Атлетико» дома разгромил «Сельту» (3:0) в матче 28-го тура чемпионата Испании. Победу команде Диего Симеоне принесли голы Антуана Гризманна, Витоло и Анхеля Корреа.
После этой встречи «Атлетико» продолжает занимать второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 64 очка. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 8 очков, отрыв от идущего третим "Реала" — 7 очков.
Напомним, мадридцы являются соперником «Локомотива» по 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра между российским и испанским клубами, состоявшаяся 8 марта, завершилась победой «Атлетико» — 3:0. Ответная встреча состоится 15 марта в Москве и начнется в 19.00 по столичному времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Чемпионат Испании
Ла лига
28-й тур "Атлетико" — «Сельта» — 3:0 (1:0)
Голы: Гризманн, 44 (1:0). Витоло, 56 (2:0). Корреа, 63 (3:0).
11 марта. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано».