«Атлетико» вслед за «Локомотивом» разгромил «Сельту»

После этой встречи «Атлетико» продолжает занимать второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 64 очка. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 8 очков, отрыв от идущего третим "Реала" — 7 очков.

Напомним, мадридцы являются соперником «Локомотива» по 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра между российским и испанским клубами, состоявшаяся 8 марта, завершилась победой «Атлетико» — 3:0. Ответная встреча состоится 15 марта в Москве и начнется в 19.00 по столичному времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

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28-й тур "Атлетико" — «Сельта» — 3:0 (1:0)

Голы: Гризманн, 44 (1:0). Витоло, 56 (2:0). Корреа, 63 (3:0).

11 марта. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано».