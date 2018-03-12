Сергей Тараканов: Важно, чтобы лидеры «Зенита» показали лучший баскетбол в третьем матче с «Реджо-Эмилией» 

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов прокомментировал предстоящий решающий матч ¼ финала Кубка Европы между «Зенитом» и «Реджо-Эмилией».
"Зенит" обыграл «Реджо-Эмилию» во втором матче 1/4 финала Еврокубка
«Мне кажется, что небольшое преимущество за счет домашней площадки имеют итальянцы, — приводят «Известия» слова Тараканова. — Во-первых, «Зениту» нужно справиться с мощными «большими» соперника, которые берут много подборов на своем и чужом щите. Во-вторых, важно, чтобы лидеры команды — Сергей Карасев, Евгений Воронов и Кайл Курич — показали свой лучший баскетбол.
Решающие матчи — всегда важная проверка для лидеров команды. Игроки, которые претендуют на звание звезд Единой лиги, должны понимать свою ответственность и показать свое мастерство и характер в таких ответственных играх».
Напомним, «Зенит» проиграл первый матч в Италии (61:75), но победил во втором — в Санкт-Петербурге (91:77). Решающий матч серии до двух побед пройдет 14 марта в Реджо-Эмилии.