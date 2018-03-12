Сергей Тараканов: Важно, чтобы лидеры «Зенита» показали лучший баскетбол в третьем матче с «Реджо-Эмилией»

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов прокомментировал предстоящий решающий матч ¼ финала Кубка Европы между «Зенитом» и «Реджо-Эмилией».

"Зенит" обыграл «Реджо-Эмилию» во втором матче 1/4 финала Еврокубка

Решающие матчи — всегда важная проверка для лидеров команды. Игроки, которые претендуют на звание звезд Единой лиги, должны понимать свою ответственность и показать свое мастерство и характер в таких ответственных играх».

Напомним, «Зенит» проиграл первый матч в Италии (61:75), но победил во втором — в Санкт-Петербурге (91:77). Решающий матч серии до двух побед пройдет 14 марта в Реджо-Эмилии.