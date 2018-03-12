ХК «Динамо» решит вопрос изменений в тренерском штабе команды 4 апреля 

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Совет директоров московского хоккейного клуба «Динамо» на своем заседании 4 апреля решит, будут ли изменения в тренерском штабе команды. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров.
"Итоги сезона мы признали неудовлетворительными на совещании совета директоров из-за невыполнения основной задачи — попадание в плей-офф. Будут ли изменения в тренерском штабе, решится на заседании совета 4 апреля, — сказал Федоров. — Для таких итогов были и объективные причины. Команда фактически тренировалась на коленках перед стартом турнира, были проблемы с игроками, была сорвана предсезонная тренировка, Воробьеву могло не хватить опыта".
Владимир Воробьев стал главным тренером «Динамо» в апреле прошлого года, подписав контракт на один сезон. С 2015 года он работал в клубе помощником предыдущего главного тренера Сергея Орешкина.
"Итоги сезона мы признали неудовлетворительными на совещании совета директоров из-за невыполнения основной задачи — попадания в плей-офф", — добавил Федоров.
"Динамо" завершило регулярный чемпионат на девятом месте в Западной конференции и впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не попало в плей-офф.