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Бадюков будет совмещать работу на ТВ и в селекционной службе «Динамо»
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Бадюков будет совмещать работу на ТВ и в селекционной службе «Динамо» 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров сообщил, что селекционную службу «Динамо» возглавит двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.
«Алексей Бадюков возглавит селекционную службу клуба в штатном режиме. Будет отвечать за подбор игроков. Нас не смущает, что он работает в том числе и на телевидении. Наоборот, все игроки у него как на ладони. Будет совмещать», — передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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