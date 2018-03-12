Бадюков будет совмещать работу на ТВ и в селекционной службе «Динамо» 

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров сообщил, что селекционную службу «Динамо» возглавит двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков.
«Алексей Бадюков возглавит селекционную службу клуба в штатном режиме. Будет отвечать за подбор игроков. Нас не смущает, что он работает в том числе и на телевидении. Наоборот, все игроки у него как на ладони. Будет совмещать», — передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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