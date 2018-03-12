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Стал известен формат турнира за 5-8-е места женской Суперлиги
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Стал известен формат турнира за 5-8-е места женской Суперлиги 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Стал известен формат турнира за 5-8-е места чемпионата России среди женских команд Суперлиги, в котором примут участие «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Протон» (Саратовская область), «Ленинградка» (Санкт-Петербург) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск). Команды сыграют два тура без учёта набранных на предварительном этапе очков. Первый тур пройдёт в Одинцово с 19 по 21 марта, второй — в Саратове с 3 по 5 апреля.
Расписание первого тура. 19 марта 16:00. «Ленинградка» — «Протон». 19:00. «Заречье-Одинцово» — «Сахалин». 20 марта 16:00. «Ленинградка» — «Сахалин». 19:00. «Заречье-Одинцово» — «Протон». 21 марта 16:00. «Протон» — «Сахалин». 19:00. «Заречье-Одинцово» — «Ленинградка».
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