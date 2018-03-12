Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал первый матч Кирилла Панченко после операции на крестообразной связке колена. Напомним, что форвард получил травму 15 сентября в матче с тульским «Арсеналом».
«С выходом Панченко у «Динамо» появилась острота в атаке. Кирилл только вступил в игру, и уже через минуту нанёс удар в створ ворот — первый для команды в этом матче. Затем опасно били Самба Соу и Цаллагов с передач Панченко. Это та конкретика у чужих ворот, которой не хватало бело-голубым в Уфе и до 60-й минуты матча с «Краснодаром». Понятно, что после сложной операции и полугодовой паузы Кириллу тяжеловато функционально, но его мастерство и понимание игры никуда не делись. Физику Панченко подтянет и будет козырем «Динамо» на финише сезона. Надеюсь, ещё и на чемпионат мира в состав сборной России попадёт», — сказал Сергей Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.