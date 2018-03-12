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Силкин: Панченко — козырь «Динамо» на финише сезона
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Силкин: Панченко — козырь «Динамо» на финише сезона 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал первый матч Кирилла Панченко после операции на крестообразной связке колена. Напомним, что форвард получил травму 15 сентября в матче с тульским «Арсеналом».
«С выходом Панченко у «Динамо» появилась острота в атаке. Кирилл только вступил в игру, и уже через минуту нанёс удар в створ ворот — первый для команды в этом матче. Затем опасно били Самба Соу и Цаллагов с передач Панченко. Это та конкретика у чужих ворот, которой не хватало бело-голубым в Уфе и до 60-й минуты матча с «Краснодаром». Понятно, что после сложной операции и полугодовой паузы Кириллу тяжеловато функционально, но его мастерство и понимание игры никуда не делись. Физику Панченко подтянет и будет козырем «Динамо» на финише сезона. Надеюсь, ещё и на чемпионат мира в состав сборной России попадёт», — сказал Сергей Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.
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