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Волейболистам Ленобласти предоставят жилье и еду за миллион рублей
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Волейболистам Ленобласти предоставят жилье и еду за миллион рублей 

Ivyborg.ru 12 марта 2018
ГБУ Ленинградской области «Центр олимпийской подготовки по волейболу» объявило электронный аукцион на оказание услуг по организации проживания и питания сборных команд региона по волейболу на соревнования и тренировочных мероприятиях.
Согласно документации, в период с апреля по август 2018 года сборные юношей и девушек по волейболу примут участие в четырёх турнирах, а также проведут один тренировочный сбор. Количество участников сборной команды Ленобласти по волейболу варьируется от 12 до 13 человек.
Организатору предстоит не только обеспечить проживание волейболистам, но и организовать для них ежедневное трёхразовое питание.
Начальная стоимость торгов составляет 990 тысяч рублей. Итоги аукциона планируется подвести 23 марта 2018 года.
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