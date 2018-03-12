Волейболистам Ленобласти предоставят жилье и еду за миллион рублей

ГБУ Ленинградской области «Центр олимпийской подготовки по волейболу» объявило электронный аукцион на оказание услуг по организации проживания и питания сборных команд региона по волейболу на соревнования и тренировочных мероприятиях.

Согласно документации, в период с апреля по август 2018 года сборные юношей и девушек по волейболу примут участие в четырёх турнирах, а также проведут один тренировочный сбор. Количество участников сборной команды Ленобласти по волейболу варьируется от 12 до 13 человек.

Организатору предстоит не только обеспечить проживание волейболистам, но и организовать для них ежедневное трёхразовое питание.

Начальная стоимость торгов составляет 990 тысяч рублей. Итоги аукциона планируется подвести 23 марта 2018 года.