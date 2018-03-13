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Тренер «Ромы» Ди Франческо: мы не можем позволить себе ошибки
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Тренер «Ромы» Ди Франческо: мы не можем позволить себе ошибки 

Вести.Ru 13 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Наставник итальянского клуба «Рома» Эусебио Ди Франческо накануне ответной игры 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» отметил, что в первом матче (1:2) его подопечные допустили достаточно ошибок, которые не должны повториться в Риме.
"В первом матче мы допустили ошибки — не только индивидуальные, но и как команда в целом, — цитирует Ди Франческо официальный сайт УЕФА. — Больше мы этого позволить себе не можем. Я требую последовательности от своей команды. Даже если мы поведем в счете, я хочу, чтобы мы сохраняли игровую схему и баланс".
"Мы не можем выходить на поле с мыслью, что нам хватит 45 минут хорошей игры. До этого мы чередовали хорошие игры с плохими. Надеюсь, в этот раз мы сыграем ровно, потому что этот матч провалить нельзя", — сказал тренер «волков».
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