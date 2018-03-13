Матчи чемпионата России по футболу 23 тура переносить не будут 

Спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин сообщил, что матчи 23 тура чемпионата России, назначенные на 17 марта, состоятся без переносов. Слова Пышкина приводит ТАСС.
"Опасений для проведения субботних матчей 23-го тура нет. Думаю, все матчи будут проводиться там, где и планировалось", — сказал спортивный директор.
17 марта пройдут матчи: «СКА-Хабаровск» — "Урал", «Арсенал» — «Ростов», «Краснодар» — «Уфа», «Анжи» — «Тосно», "Рубин" — "Спартак".
Ранее сообщалось, что еще три игры, запланированные на 18 марта, будут перенесены на 18 апреля в связи с выборами президента РФ.