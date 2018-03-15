Симеоне заявил, что восхищается футболистами «Атлетико» после победы над «Локомотивом»

Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру команды в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы с российским «Локомотивом», в котором его подопечные одержали победу со счётом 5:1. «Это фантастика. Вся команда сыграла здорово, я восхищаюсь не только игроками, но и врачами, всем штабом. Впрочем, о победе в Лиге Европы говорить рано, мы движемся от матча к матчу», — приводит слова аргентинского специалиста корреспондент RT.

Также Симеоне отметил действия нападающего «Атлетико» Фернандо Торреса , оформившего дубль в поединке с «железнодорожниками».

«Торрес был сегодня хорош. Он забил гол, который вселил в нас уверенность, а также заработал пенальти, который во многом предрешил исход встречи. Он молодец, очень важный игрок для нас не только на поле, но и в раздевалке», — добавил наставник испанского коллектива.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил травму в матче с «Атлетико».