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Симеоне заявил, что восхищается футболистами «Атлетико» после победы над «Локомотивом»
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Симеоне заявил, что восхищается футболистами «Атлетико» после победы над «Локомотивом» 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер испанского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру команды в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы с российским «Локомотивом», в котором его подопечные одержали победу со счётом 5:1. «Это фантастика. Вся команда сыграла здорово, я восхищаюсь не только игроками, но и врачами, всем штабом. Впрочем, о победе в Лиге Европы говорить рано, мы движемся от матча к матчу», — приводит слова аргентинского специалиста корреспондент RT.
Также Симеоне отметил действия нападающего «Атлетико» Фернандо Торреса, оформившего дубль в поединке с «железнодорожниками».
«Торрес был сегодня хорош. Он забил гол, который вселил в нас уверенность, а также заработал пенальти, который во многом предрешил исход встречи. Он молодец, очень важный игрок для нас не только на поле, но и в раздевалке», — добавил наставник испанского коллектива.
Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил травму в матче с «Атлетико».
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