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Гончаренко недоволен переносом матчей РФПЛ из-за выборов президента
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Гончаренко недоволен переносом матчей РФПЛ из-за выборов президента 

Газета.Ru 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не удовлетворен решением о переносе матчей чемпионата России из-за президентских выборов. Слова специалиста приводит ТАСС.
Пять матчей 23 тура чемпионата России, среди которых встреча ЦСКА и «Амкара», перенесены с 18 марта на 18 апреля.
"Мне тяжело принять перенос тура. Понимаю, что президентские выборы — это святое, но если переносить тур, то всем командам, чтобы все были в одних условиях", — сказал Гончаренко.
Матчи, которые должны состояться 17 марта, перенесены не буду.
Ранее сообщалось, что ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
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