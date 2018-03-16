Гончаренко недоволен переносом матчей РФПЛ из-за выборов президента

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не удовлетворен решением о переносе матчей чемпионата России из-за президентских выборов. Слова специалиста приводит ТАСС

Пять матчей 23 тура чемпионата России, среди которых встреча ЦСКА и «Амкара», перенесены с 18 марта на 18 апреля.

"Мне тяжело принять перенос тура. Понимаю, что президентские выборы — это святое, но если переносить тур, то всем командам, чтобы все были в одних условиях", — сказал Гончаренко.

Матчи, которые должны состояться 17 марта, перенесены не буду.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы.