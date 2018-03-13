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ФК «Металлист» обыграл игроков команды «Стандарт ЮВ»
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ФК «Металлист» обыграл игроков команды «Стандарт ЮВ» 

Управа района Братеево города Москвы 13 марта 2018
Фото: Братеево
Встреча команд-участниц Первого дивизиона состоялась на футбольном стадионе «Нефтяник-2» в прошедшее воскресенье, 11 марта.
В двадцать втором туре борьбы за первенство среди команд Юго-Восточной футбольной лиги спортсмены из Братеева сыграли против игроков команды «Стандарт ЮВ». По результатам воскресного матча «Металлист» одержал победу. Матч завершился со счетом 6:3 и позволил «Металлисту» занять третью позицию в турнирной таблице среди команд Первого дивизиона ЮВЛ.
На этой неделе в воскресенье, 18 марта, команда Первого дивизиона из Братеева встретится на поле с игроками футбольного клуба «Экстрим-Нетворкс». Матч пройдет на стадионе «Нефтяник-2». Начало встречи в 11:40.
Ранее «Металлист» проводил матчи против команд «Финиш», «Миллениум», «Факел», «Спарта-2015». Подробнее об итогах матчей читайте в материалах нашей газеты.
Фото предоставила Арина Флоренская.
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