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Лига чемпионов в следующем сезоне сохранит прежний формат
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Лига чемпионов в следующем сезоне сохранит прежний формат 

Советский спорт 13 марта 2018
«Белогорье» разгромило «Ресовию» в первом матче 1/2 финала Кубка ЕКВ  Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Европейской конфедерации волейбола (CEV) по еврокубкам Роман Станиславов.
В понедельник в Люксембурге прошел форум CEV, на котором представители клубов, национальных лиг и федераций обсуждали будущее Лиги чемпионов.
«Форум CEV прошел в формате открытой встречи. Все участники высказывали мнения, как можно в будущем улучшить Лигу чемпионов. Глобальных изменений, которые можно ввести в следующем сезоне в Лиге чемпионов, не ожидается. Формат остается прежним. Я не вижу оснований, чтобы могло быть иначе» — сказал Станиславов.
В групповом этапе мужской Лиги чемпионов принимает участие 20 команд. Затем проводится плей-офф — «раунд 12», «раунд шести» и «Финал четырех». В групповом этапе женского турнира участвуют 16 команд, плей-офф состоит из «раунда шести» и «Финала четырех».
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