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Паулу Фонсека: «Шахтер» сыграл лучше «Ромы»
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Паулу Фонсека: «Шахтер» сыграл лучше «Ромы» 

Спорт-Экспресс 14 марта 2018
Фото: Soccer News
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека считает, что его команда сыграла лучше «Ромы» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянская команда победила 1:0 и прошла дальше за счет гола на чужом поле.
— Только великие команды способны на то, что сделали мы. Я разочарован результатом, но я очень рад тому, какой характер мы здесь показали, — цитирует официальный сайт УЕФА Фонсеку. — Мы провели чудесную кампанию, выиграли все четыре домашних матча. Мы обыгрывали великих соперников, и у наших болельщиков есть повод для гордости. Мы были лучше «Ромы», но единственная ошибка стоила нам всего.
Рома — Шахтер Д
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