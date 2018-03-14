«Зенит-Ижевск» одержал победу в товарищеском матче над «Черноморцем»

Ижевск. Удмуртия. «Зенит-Ижевск» одержал победу в товарищеском матче над «Черноморцем». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу коллектива из столицы Удмуртии.