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«Зенит-Ижевск» одержал победу в товарищеском матче над «Черноморцем»
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«Зенит-Ижевск» одержал победу в товарищеском матче над «Черноморцем» 

ИА «Сусанин» 14 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. «Зенит-Ижевск» одержал победу в товарищеском матче над «Черноморцем». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу коллектива из столицы Удмуртии.
В первом тайме ворота южан поразили Вячеслав Чадов и Максим Малаховский. Во второй половине игры успех «Зенита» закрепили Александр Русских и Александр Патрикеев.
Отметим, что на данный момент команда Игоря Меньщикова находится на 4 месте в зоне Урал-Поволжье. В активе команды 28 очков после 16 игр. Ближайший матч после возобновления чемпионата намечен на 10 апреля. «Зенит» на выезде сыграет со второй командой «Оренбурга».
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