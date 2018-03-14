Габи: поле в Москве отличается от того, что в Испании, но ничего не поделаешь

Полузащитник «Атлетико» Габи поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча состоится 15 марта в Москве

«Всё отлично, ждём игры и спокойно к ней готовимся. На разминке был в шортах? Ничего страшного, ведь мы родом из мест, где тоже бывает холодно.

У нас классная команда, в которой постоянная конкуренция за место на поле. Я не хочу ничего менять. Мы играем в таком ритме давно, это нормально для профессиональных игроков.