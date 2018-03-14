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Габи: поле в Москве отличается от того, что в Испании, но ничего не поделаешь
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Габи: поле в Москве отличается от того, что в Испании, но ничего не поделаешь 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Фото: SovSport.Ru
Полузащитник «Атлетико» Габи поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча состоится 15 марта в Москве
«Всё отлично, ждём игры и спокойно к ней готовимся. На разминке был в шортах? Ничего страшного, ведь мы родом из мест, где тоже бывает холодно.
У нас классная команда, в которой постоянная конкуренция за место на поле. Я не хочу ничего менять. Мы играем в таком ритме давно, это нормально для профессиональных игроков.
Состояние газона в Москве? Уф, ну, это поле отличается от того, что есть в Испании. Но ничего не поделаешь — будем играть там", — передаёт слова Габи корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
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