Габи: поле в Москве отличается от того, что в Испании, но ничего не поделаешь 

Полузащитник «Атлетико» Габи поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча состоится 15 марта в Москве
«Всё отлично, ждём игры и спокойно к ней готовимся. На разминке был в шортах? Ничего страшного, ведь мы родом из мест, где тоже бывает холодно.
У нас классная команда, в которой постоянная конкуренция за место на поле. Я не хочу ничего менять. Мы играем в таком ритме давно, это нормально для профессиональных игроков.
Состояние газона в Москве? Уф, ну, это поле отличается от того, что есть в Испании. Но ничего не поделаешь — будем играть там", — передаёт слова Габи корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.