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«Газпром-Югра» проиграл «Олимпиакосу» в первом матче полуфинала Кубка вызова
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«Газпром-Югра» проиграл «Олимпиакосу» в первом матче полуфинала Кубка вызова 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Сургутский «Газпром-Югра» в первом полуфинальном матче Кубка вызова на своей площадке уступил греческому «Олимпиакосу» со счётом 0:3. Ни в одной из партий подопечные Рафаэля Хабибуллина не набрали более 21 очка. Самым результативным волейболистом встречи стал Тодор Алексиев, набравший 14 очков.
Ответный матч пройдёт в Греции 21 марта. За титул лучшая команда в этой паре поспорит либо с турецким «Милли Пиянго», либо с итальянской «Равенной».
Мужчины. Кубок вызова Полуфинал. Первый матч «Газпром-Югра» (Сургут, Россия) — «Олимпиакос» (Пирей, Греция) — 0:3 (21:25, 21:25, 19:25).
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