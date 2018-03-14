«Газпром-Югра» проиграл «Олимпиакосу» в первом матче полуфинала Кубка вызова

Сургутский «Газпром-Югра» в первом полуфинальном матче Кубка вызова на своей площадке уступил греческому «Олимпиакосу» со счётом 0:3. Ни в одной из партий подопечные Рафаэля Хабибуллина не набрали более 21 очка. Самым результативным волейболистом встречи стал Тодор Алексиев , набравший 14 очков.

Ответный матч пройдёт в Греции 21 марта. За титул лучшая команда в этой паре поспорит либо с турецким «Милли Пиянго», либо с итальянской «Равенной».

Мужчины. Кубок вызова Полуфинал. Первый матч «Газпром-Югра» (Сургут, Россия) — «Олимпиакос» (Пирей, Греция) — 0:3 (21:25, 21:25, 19:25).