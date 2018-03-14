Акинфеев оценил возможность вновь выиграть Лигу Европы 

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с французским «Лионом», а также оценил возможность завоевать трофей Лиги Европы.
"В любом матче мы играем так, как можем, но в любой игре есть шанс на победу. Любой трофей дорог и ценен, мы можем шутить сколько угодно, но любому игроку хочется побеждать. Один раз мы уже это сделали. Не знаю, получится ли второй раз", — цитирует Акинфеева ТАСС.
В 2005 году армейцы в финальном матче Кубка УЕФА обыграли португальский «Спортинг» со счетом 3:1 и стали первой российской командой, которой удалось выиграть европейский клубный турнир. Кубок УЕФА в 2009 был переименован в Лигу Европы.
Матч «Лион» — ЦСКА состоится во Франции 15 марта. Первая встреча завершилась победой французской команды со счетом 1:0.