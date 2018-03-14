Московское «Динамо» объявит о назначении Фёдорова на пост гендиректора 20 марта

Как стало известно «Чемпионату», на 20 марта предварительно назначен совет директоров московского клуба «Динамо». На нём же будет объявлено о назначении Сергея Фёдорова на пост генерального директора.

Сегодня, 14 марта, «Динамо» объявило об уходе с поста гендиректора Евгения Муравьёва . Вопрос о прекращении его полномочий был рассмотрен в соответствии с повесткой дня совета директоров.

Муравьёв работал на посту генерального директора «Динамо» с сентября 2016 года. Фёдоров в последнее время занимал посты заместителя председателя общества «Динамо» и генерального директора хоккейного «Динамо».