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Николай Морозюк: «Динамо» не будет отбиваться все 90 минут в матче с «Лацио»
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Николай Морозюк: «Динамо» не будет отбиваться все 90 минут в матче с «Лацио» 

Советский спорт 14 марта 2018
«Настрой у нас боевой. Мы готовимся к очень серьезной игре, уже не думая о том, как мы сыграли в Италии. Мы хотим завтра выполнить задачу, ради которой мы приложили немало усилий. Будем завтра стараться добиться положительного результата.
В составе „Лацио“ опасен не только Иммобиле. Там есть целая группа исполнителей, которые хорошо действуют в атаке, это очень сильные в индивидуальном плане футболисты. Не только защитники, но и вся наша команда должна уделить максимум внимания игре в обороне и индивидуальной игре. А Иммобиле, думаю, нужно уделять особое внимание, так как он сейчас в хорошей форме, забивает достаточно много.
Александр Хацкевич: Завтра мы должны играть за имя клуба, за Киев, за свое имя  У нас не будет задачи все время только обороняться или только атаковать. Понятно, что итальянцам нужна победа, нужно забивать. Но у нас есть своя стратегия, свой план на игру. Я думаю, что мы также не будем отсиживаться в обороне и отбиваться все 90 минут. Будем стараться задействовать свои лучшие качества и использовать свои моменты», — цитирует Морозюка официальный сайт «Динамо».
Матч «Динамо» — «Лацио» состоится 15 марта и начнется в 21:00 по Москве. Напомним, первая игра завершилась вничью — 2:2.
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