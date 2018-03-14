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«Милли Пьянго» одолел «Равенну» в первом матче полуфинала Кубка Вызова
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«Милли Пьянго» одолел «Равенну» в первом матче полуфинала Кубка Вызова 

Чемпионат.com 14 марта 2018
Турецкий «Милли Пьянго» в первом матче полуфинала Кубка Вызова на выезде уверенно переиграл итальянскую «Равенну» со счётом 3:0. В составе турецкой команды Оливер Венно набрал 23 очка.
Ответная встреча состоится в Анкаре 21 марта. В финале победитель этого противостояния сыграет либо с сургутским «Газпромом-Югра», либо греческим «Олимпиакосом». Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:0 в пользу греков.
Мужчины. Кубок Вызова Полуфинал. Первый матч «Равенна» (Италия) — «Милли Пьянго» (Турция) — 0:3 (21:25, 19:25, 23:25).
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