«Милли Пьянго» одолел «Равенну» в первом матче полуфинала Кубка Вызова

Турецкий «Милли Пьянго» в первом матче полуфинала Кубка Вызова на выезде уверенно переиграл итальянскую «Равенну» со счётом 3:0. В составе турецкой команды Оливер Венно набрал 23 очка.

Ответная встреча состоится в Анкаре 21 марта. В финале победитель этого противостояния сыграет либо с сургутским «Газпромом-Югра», либо греческим «Олимпиакосом». Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:0 в пользу греков.

Мужчины. Кубок Вызова Полуфинал. Первый матч «Равенна» (Италия) — «Милли Пьянго» (Турция) — 0:3 (21:25, 19:25, 23:25).