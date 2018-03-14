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Симоне Индзаги: Андерсон точно сыграет с «Динамо», Луис Альберто и Мурджа претендуют на одно место на поле
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Симоне Индзаги: Андерсон точно сыграет с «Динамо», Луис Альберто и Мурджа претендуют на одно место на поле 

Советский спорт 14 марта 2018
— Мы все понимаем эту ответственность, много усилий было вложено в прошлом и этом году, чтобы добраться до этой стадии Лиги Европы. 1/8 Лиги Европы — очень важная стадия и мы максимально выложимся в матче.
— Вы стремитесь в Лигу чемпионов, но на днях Арсен Венгер, наставник «Арсенала», называл лучшие клубы в Лиге Европы в этом сезоне и «Лацио» в этом списке не было…
— Это 43-й матч в этом сезоне и пока все складывается успешно. Мы заслуживаем пройти дальше. А что говорят другие люди… это не важно. Мы со всей серьезностью готовимся к матчу и постараемся выложиться на все 100 процентов.
Александр Хацкевич: Завтра мы должны играть за имя клуба, за Киев, за свое имя  — Луис Альберто накануне стал отцом. Можно ли рассчитывать на его участие в матче?
— Завтрашний матч покажет, какой состав лучше. Луис Альберто претендует на одно место с Мурджей в центре поля, а Фелипе Андерсон точно будет играть в атаке.
— Что скажете о «Динамо»?
— «Динамо» — сильная команда с европейскими традициями. Есть много сильных исполнителей, они не играют от обороны. Мы бы хотели, чтобы наша острота в матче была на уровне матчей с «Миланом» и «Ювентусом», а не как в прошлой игре, — цитирует Индзаги официальный сайт «Динамо».
Матч «Динамо» — «Лацио» состоится 15 марта и начнется в 21:00 по Москве. Напомним, первая игра завершилась вничью — 2:2.
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