Роберто Манчини и Александр Кокорин — о матче «Зенит» — «Лейпциг»

В пресс-конференции «Зенита» перед матчем с «Лейпцигом» поучаствовали Роберто Манчини и лучший бомбардир команды Александр Кокорин . Тренер находился в хорошем настроении. Кажется, на него вообще не давят ни критика, ни угроза вылета из Лиги Европы и провала в чемпионате России.

Манчини: «Перепалка с болельщиком? В Италии это допускают»

— Готовы ли сыграть завтра голкипер Андрей Лунёв и полузащитник Далер Кузяев ? — Лунёв готов к матчу, а по Кузяеву будем решать непосредственно в день игры. — В связи с травмой Эмануэля Мамманы «Зенит» получит возможность дозаявить кого-то? Подразумевает ли это регламент УЕФА ? — Нет, к сожалению, мы больше никого не можем заявить. Период дозаявок закрыт. Надо было думать об этом раньше. — Как вы оцениваете ситуацию с учётом забитого в гостях гола? — Завтра будет очень сложный матч. По накалу он окажется таким же, как игра с «Селтиком». Я жду открытый футбол со стороны обеих команд. — Вы говорили, что хотели получить забивного нападающего. В чём тогда был смысл покупки Себастьяна Дриусси за большие деньги, который забил около 20 голов в Аргентине? И в чём его проблема? — Я говорил не о том, что команде не хватает нападающих, а о том, что нам нужно забивать голы. Конечно, мы должны делать это с имеющимся набором игроков. У «Зенита» неплохие нападающие. Дриусси действительно дорогой игрок. Но он ещё очень молод. Кроме того, сказывается резкая смена чемпионата. Себастьяну нужно время на адаптацию. У него высокий потенциал, он станет большим нападающим в течение ближайших лет.

— Почему не удаётся взламывать насыщенную оборону соперников по РФПЛ? — Проблема в том, что против нас подавляющее большинство команд просто закрываются практически полным составом. Это действительно сложно. Мы обязаны вскрывать насыщенную оборону, а у нас не всегда хватает на это времени. Соперники встают у своих ворот и только обороняются. Дело не в том, что мы не готовимся к противнику, а в том, что нам не удаётся находить свободные зоны. У нас нет нужных игроков для этого. — «Зенит» лидирует по количеству навесов, подач, прострелов. Эта статистика отражает стиль игры, к которому вы стремитесь? — Да, это в принципе тот футбол, к которому я стремлюсь — открытый, атакующий. Статистика подтверждает, что мы играем в футбол в отличие от большинства команд РФПЛ. Мы будем двигаться в этом направлении. Если не ошибаюсь, до последнего тура «Зенит» лидировал по разности мячей. — Вам легче играть в Лиге Европы? — Да, в Лиге Европы значительно легче. Здесь команды играют с целью в победить, а в чемпионате России все стремятся в первую очередь не проиграть. — Что важнее для вас — Лига Европы или чемпионат России? — Я хочу, чтобы вы понимали, что мы всегда стремимся побеждать. Лично для меня Лига Европы более важное соревнование, но на самом деле важны все турниры. Команда старается побеждать и в чемпионате России, — Что скажете о вашей перепалке с болельщиком? — В Италии это допускают… Это же важный вопрос с точки зрения матча!

Кокорин «Для меня нет разницы между 2:1 и 1:0»

— Александр, как ваше здоровье? Не беспокоит повреждение, из-за которого вы не попали в основу на матч с «Ростовом»? — У меня со здоровьем всё хорошо. Матч с «Ростовом» уже в прошлом, мы переключаемся на новый турнир.