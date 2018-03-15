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Щербаков: на протяжении всего матча с «Нолико» судейство было отвратительным
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Щербаков: на протяжении всего матча с «Нолико» судейство было отвратительным 

Чемпионат.com 15 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Центральный блокирующий новосибирского «Локомотива» Михаил Щербаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину прокомментировал скандальное судейство первого матча «раунда 12» плей-офф Лиги чемпионов, в котором сибиряки уступили бельгийскому «Нолико» со счётом 0:3.
«Если говорить о матче в целом, то «Нолико» — неплохая команда, очень цепкая, показывающая хороший волейбол, который строится от защиты. А если говорить о концовке и судействе, то я не думал, что у нас на планете Земля ещё могут так судить. Я не могу этого объяснить, первый раз с подобным сталкиваюсь. То ли это просчёт Европейской конфедерации волейбола, которая позволяет таким судьям работать на матчах такого уровня, то ли какое-то политическое решение. На протяжении всего матча судейство было отвратительным — и с видеоповторами, и без них.
С самого начала зачастую, когда наш тренер брал видеоповторы, их либо не показывали вообще, либо показывали, когда уже было поздно. Что-то тут неправильно. Хочется, конечно, сказать больше, но сейчас боюсь лишнего наговорить — эмоций осталось много", — сказал Щербаков.
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