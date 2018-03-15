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Шанцев может стать куратором московского «Динамо»
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Шанцев может стать куратором московского «Динамо» 

Спорт-Экспресс 15 марта 2018
Как стало известно «СЭ», Валерий Шанцев в ближайшее время может стать ключевой фигурой в руководстве московского «Динамо» — он будет отвечать за все важнейшие вопросы, связанные с селекцией клуба и его бюджетом.
Ранее эти функции в столичном клубе выполнял генеральный директор Сергей Федоров. Он, в свою очередь, может быть переведен на аналогичную должность в футбольное «Динамо», которое вчера отправило в отставку Евгения Муравьева.
Отметим, что Шанцев в сентябре ушел с поста губернатора Нижегородской области, а в феврале вошел в совет директоров «Динамо». (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Муравьева освободили от должности гендиректора «Динамо» // Валерий Шанцев вернулся в «Динамо». Поможет ли это клубу?
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