Шанцев может стать куратором московского «Динамо»

Как стало известно «СЭ», Валерий Шанцев в ближайшее время может стать ключевой фигурой в руководстве московского «Динамо» — он будет отвечать за все важнейшие вопросы, связанные с селекцией клуба и его бюджетом.

Ранее эти функции в столичном клубе выполнял генеральный директор Сергей Федоров . Он, в свою очередь, может быть переведен на аналогичную должность в футбольное «Динамо», которое вчера отправило в отставку Евгения Муравьева

Отметим, что Шанцев в сентябре ушел с поста губернатора Нижегородской области, а в феврале вошел в совет директоров «Динамо». ( Алексей ШЕВЧЕНКО

Муравьева освободили от должности гендиректора «Динамо» // Валерий Шанцев вернулся в «Динамо». Поможет ли это клубу?