«Ювентус» потерял очки в выездном матче со СПАЛ

«Ювентус» сыграл вничью со СПАЛ в матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Ферраре на стадионе « Паоло Мацца » и завершилась со счётом 0:0.

Матч прошёл при огромном территориальном преимуществе туринской команды, но распечатать ворота хозяев подопечные Массимилиано Аллегри так и не сумели.

«Ювентус» набрал 75 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, отрыв от сыгравшего на матч меньше «Наполи» — пять баллов. СПАЛ имеет в активе 25 очков и располагается на 17-й строчке.