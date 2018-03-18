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«Ювентус» потерял очки в выездном матче со СПАЛ
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«Ювентус» потерял очки в выездном матче со СПАЛ 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Ювентус» сыграл вничью со СПАЛ в матче 29-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца» и завершилась со счётом 0:0.
Матч прошёл при огромном территориальном преимуществе туринской команды, но распечатать ворота хозяев подопечные Массимилиано Аллегри так и не сумели.
«Ювентус» набрал 75 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, отрыв от сыгравшего на матч меньше «Наполи» — пять баллов. СПАЛ имеет в активе 25 очков и располагается на 17-й строчке.
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